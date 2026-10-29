Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10,5 км

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла, его высота достигла примерно 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в MAX.

По сейсмическим данным, выброс произошел днем в четверг, 29 октября, в 15:58 по местному времени (08:58 по московскому).

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) отмечает, что эксплозивно-экструзивное извержение продолжается. Оно сопровождается мощной газово-паровой активностью, а в северной части лавового купола идет рост нового блока лавы.

По оценке вулканологов, в любое время возможны пепловые выбросы высотой до 12 километров.

Ранее в Индонезии начали одновременно извергаться шесть вулканов, расположенных в разных регионах страны. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. При этом в Индонезийском центре вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркнули, что происходящие извержения не связаны между собой.