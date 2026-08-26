Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 15:50

Происшествия

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Фото: ТАСС/Zuma

Извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным службы, из жерла было выброшено 4 миллиона кубических метров лавы. Высота фонтана лавы составила 150 метров. На данный момент извержение вулкана не представляет угрозы для населения островов.

Килауэа – один из самых крупных и активных вулканов Гавайского архипелага.

Ранее извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, которое затронуло свыше 29 тысяч человек. В трех департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – был объявлен красный уровень опасности. Кроме того, власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения.

Новости мира: в Японии вулкан Сакурадзима выбросил в небо столб дыма

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика