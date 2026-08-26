На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

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Извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным службы, из жерла было выброшено 4 миллиона кубических метров лавы. Высота фонтана лавы составила 150 метров. На данный момент извержение вулкана не представляет угрозы для населения островов.

Килауэа – один из самых крупных и активных вулканов Гавайского архипелага.

Ранее извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, которое затронуло свыше 29 тысяч человек. В трех департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – был объявлен красный уровень опасности. Кроме того, власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения.

