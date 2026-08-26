16 человек погибли в результате сильного наводнения в Непале

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В Непале 16 человек погибли, еще 36 пострадали в результате масштабного наводнения в горах. Об этом сообщает издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости заявили, что не располагают данными о пострадавших или пропавших российских туристах.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Утром мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что 384 туриста, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры не зафиксировали обращений от туристов из России в Непале. Там отметили, что сейчас на основных туристических маршрутах в Непале несезон, а организованных туристов там всегда немного.

