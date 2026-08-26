Популяция снежного барса в России увеличилась до 94 особей

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Популяция снежного барса в России в 2026 году достигла 94 особей. Об этом сообщил председатель попечительского совета Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов, передает РИА Новости.

Во время Российско-Индийского круглого стола по вопросам изучения и сохранения снежных барсов, который проходит в Москве, Узденов отметил, что количество особей по сравнению с 2025 годом увеличилось на 7.

Мероприятие было организовано в рамках партнерства России и Индии в области защиты больших кошек.

Ранее в трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов впервые прошли совместные антибраконьерские учения России и Китая.

В ходе семинара специалисты двух стран обсудили оборудование и особенности охраны приграничных территорий. Кроме того, участники определяли растения, следы животных и породы деревьев на имитации незаконной рубки.

