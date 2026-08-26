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26 августа, 16:01

Туризм

Запрет на размещение детей в лагерях и санаториях Крыма продлили до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о продлении ограничений на прием и размещение детей в республиканских лагерях и санаториях. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

Согласно указу, с 00:00 1 сентября до 23:59 31 декабря приостанавливаются бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления, а также в санаторно-курортных организациях, в том числе с родителями.

На тот же срок вводится запрет на бронирование гостиниц и размещение в них детей, не зарегистрированных в Крыму, для участия в спортивных и физкультурных мероприятиях, включая учебно-тренировочные сборы, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и других.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях в Крыму запретили еще в конце июня из-за требований безопасности. После этого из "Артека" организовали вывоз детей.

Всех детей вернули домой, а часть из них направили в детские лагеря Краснодарского края. Некоторые несовершеннолетние уезжали с полуострова вместе с родителями, другие – организованными группами. Также был отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса".

Помимо этого, в Крыму приостановили проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров. Также временно был приостановлен выезд спортсменов на соревнования за пределы республики.

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