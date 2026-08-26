SHOT: Юлия Савичева повысила стоимость концертов после добавления экстрим-вокала

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская певица Юлия Савичева увеличила стоимость своих выступлений после того, как стала использовать экстрим-вокал в своих песнях. Об этом сообщает SHOT.

По информации журналистов, артистка выступает на частных мероприятиях за 3 миллиона рублей, однако раньше ее гонорар составлял от 1,5 до 2 миллионов рублей. Исполнительница изменила имидж и начала использовать скриминг – технику экстремального вокала. На корпоративах она исполняет как новые песни, так и старые хиты.

В райдере артистки, пишет СМИ, указаны перелет бизнес-классом и отдельные места в салоне самолета для 3 гитар. Также Савичева требует номер категории не ниже полулюкса в 5-звездочном отеле, просит суточные в размере 10 тысяч рублей, продукты по системе правильного питания, кофе без кофеина и специально обученную сотрудницу в гримерке, которая будет отпаривать костюмы и помогать переодеваться во время выступления.

В разговоре с изданием "Абзац" музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что если Савичева решит полностью уйти в жанр экстремальной рок-музыки, то ей не следует повышать цены на свои концерты. По его словам, экстрим-вокал не рассчитан на корпоративную аудиторию, поэтому заказов на такие мероприятия может стать меньше. Вместо повышения цен, считает эксперт, лучше попридержать их или сделать скидки для привлечения внимания.

Критик также обратил внимание, что в новом образе Савичева продолжает исполнять свои лирические хиты, что он назвал попыткой усидеть на двух стульях. По его словам, когда она в песне "Если в сердце живет любовь" совместила романтический вокал с экстримом, это привлекло новую публику, но старая, помнящая ее со времен "Фабрики звезд" и саундтреков к сериалам, еще осталась, и про нее не стоит забывать.

Бабичев считает, что подыгрывать и тем и другим не получится. Он посоветовал певице создать альтер эго с абсолютно свежим репертуаром и дать себе слово больше не прикасаться к старым песням в его рамках.

"Она сейчас находится в том возрасте, когда такой переход еще возможен", – заключил собеседник издания.

Ранее Савичева вернулась в соцсети после 10-дневного перерыва. Она взяла паузу, поскольку не справлялась с потоком негатива в свой адрес, который был связан с критикой ее внешности и творчества. Артистка призналась, что во время перерыва убедилась в правильности своего пути.