В России могут ввести бесплатную выдачу земли под ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти рассматривают возможность бесплатного предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече цикла "Родина – это люди" в Национальном центре "Россия".

По словам Хуснуллина, такая мера необходима для нового витка развития жилищного строительства. Он отметил, что 63% населения страны хотят жить в индивидуальных домах.

"Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков. Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хочет, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы", – передает слова политика РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что государство намерено более активно развивать ИЖС, однако это непростая задача, требующая неординарных решений.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что эксперимент по усилению контроля за строительством на частных земельных участках Подмосковья сохраняется в планах, однако сроки его запуска будут сдвинуты.

Инициатива призвана навести порядок и предотвратить хаотичную застройку. Парламентарий объяснил, что законопроект борется с "шанхаем" – ситуацией, когда благоустроенные поселки превращаются в зону неуправляемого строительства с нарушением всех норм.