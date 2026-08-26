Австралия названа самым безопасным местом на случай апокалипсиса

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Австралия станет самым безопасным местом в мире, если произойдет глобальная катастрофа, например падение астероида или извержение вулкана. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на научное исследование.

Ученые пришли к этому выводу на основе сотен публикаций, посвященных разнообразным бедствиям. Было установлено, что лучшие перспективы для выживания в катастрофе у развитых островных государств, удаленных географически и обладающих крупной промышленностью и сельским хозяйством.

В итоге по всем факторам Австралия оказывается лучшим местом. В список устойчивых к природным угрозам государств также вошли Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. Однако эти страны все же подвержены определенным рискам.

Например, Новая Зеландия, Япония и Аргентина имеют протяженные береговые линии, которым при падении астероида грозят цунами, а также находятся на опасном расстоянии от вулканов.

Ранее ученые из Международного физического центра Доностии (DIPC) в Испании пришли к выводу, что конец света наступит через 20 миллиардов лет.

Причиной этому послужит так называемое "Большое сжатие" – процесс, когда галактики, звезды, планеты и прочие объекты сойдутся в единую точку. При подобном сценарии Земля, как и все существующее во Вселенной, окажется раздавлена и поглощена черными дырами.

