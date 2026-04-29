Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 17:55

Наука
Главная / Новости /

DIPC: до конца света осталось чуть меньше 20 млрд лет

Ученые из Испании рассказали, когда наступит конец света

Фото: 123RF.com/zeferli

До конца света осталось чуть меньше 20 миллиардов лет. К такому выводу пришли ученые из Международного физического центра Доностии (DIPC) в Испании, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Согласно расчетам, Вселенная достигнет конца своего существования через 33,3 миллиарда лет после Большого взрыва. При этом возраст Вселенной составляет уже 13,8 миллиарда лет.

По мнению ученых, мир погибнет вследствие так называемого "Большого сжатия" – процесса, в результате которого галактики, звезды, планеты и все другие объекты соберутся в одной точке. В случае такого развития событий Земля и все, что существует во Вселенной, будет раздавлено и поглощено черными дырами.

"Вполне вероятно, что в конце концов Вселенная превратится в гигантские черные дыры", – считают исследователи.

Все ученые сходятся во мнении, что у Вселенной есть два возможных конца: либо она продолжит расширяться, пока не превратится в застывшую пустоту, либо схлопнется в огненный комок.

Ранее миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света уже начался. По его мнению, власть антихриста подпитывается страхом перед различными экзистенциальными угрозами – изменением климата, искусственным интеллектом и ядерной войной.

Он также добавил, что ООН, Международный уголовный суд, экологические движения, а также попытки людей ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление апокалипсиса.

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика