Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:53

Транспорт

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Утром 14 июня аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. В Росавиации отмечали, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский не принимал самолеты, тогда как Домодедово принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Спустя некоторое время ограничения полностью отменили.

Читайте также


транспортгород

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика