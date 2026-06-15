Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Утром 14 июня аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. В Росавиации отмечали, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский не принимал самолеты, тогда как Домодедово принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Спустя некоторое время ограничения полностью отменили.