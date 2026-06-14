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14 июня, 08:43

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Жуковский и Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на полеты введены в аэропорту Жуковский. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

В районе столичной авиагавани введены ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – уточнили в Росавиации.

Утром в воскресенье, 14 июня, силы ПВО России уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. По словам Сергея Собянина, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков.

Всего за минувшую ночь, по данным Минобороны, над регионами страны сбили 249 украинских БПЛА.

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