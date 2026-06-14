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14 июня, 08:13

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 249 дронов ВСУ над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

В период с 20:00 13 июня до 07:00 14-го числа были уничтожены дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, а также над Крымом и в акватории Азовского моря.

Ранее житель Энергодара пострадал от удара БПЛА по дороге в город. Он получил травмы на участке дороги Великая Белозерка – Энергодар. Раненого доставили в медико-санитарную часть № 145 для оказания помощи.

Мэр Энергодара Максим Пухов предупредил, что жителям следует быть внимательными и осторожными из-за высокой угрозы атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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