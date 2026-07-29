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29 июля, 21:40

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Daily Mail: марсоход Curiosity сфотографировал объект, напоминающий ракету

Марсоход Curiosity сфотографировал объект, напоминающий ракету – СМИ

Фото: 123RF.com/davidoff205020

Марсоход Curiosity сфотографировал объект, внешне напоминающий ракету. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на уфолога Скотта К. Уоринга, который обнаружил необычный предмет на снимке.

По словам исследователя, объект длиной порядка 2,5 метров может представлять собой "неповрежденный фрагмент внеземной технологии". Уоринг предположил, что находка свидетельствует о древнем конфликте, уничтожившем цивилизацию на Марсе.

Он также отметил, что космические агентства намеренно замалчивают информацию из-за потенциального военного значения артефакта. По мнению уфолога, земные государства могли бы заинтересоваться передовыми оружейными технологиями. При этом доказательств у него нет.

В NASA не подтвердили данную интерпретацию. В агентстве заявили, что объект является естественным скальным образованием.

Мнения пользователей соцсетей также разделились. Одни разглядели на снимках ракету, другие – разбитый внеземной корабль. По их наблюдениям, вытянутый предмет будто состоит из нескольких секций, а предполагаемые крылья могли оторваться при падении.

В мае очевидцы заметили над Краснодарским краем "треугольник из НЛО". Местные жители заявили, что "летающие тарелки" быстро перемещались по небу над Белореченском. Затем они улетели в сторону Ставрополья.

Уфологи предположили, что это спутники Starlink, но затем заявили, что это больше напоминает оранжевые плазмоиды. Они могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры.

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