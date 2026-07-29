Силы ПВО за 12 часов уничтожили 150 украинских дронов над регионами

Фото: MAX/"Минобороны России"

За 12 часов российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 150 украинских БПЛА в небе над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Они были сбиты над Черным морем, территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, а также Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краем.

Ранее российские военнослужащие освободили в ДНР населенные пункты Красный Кут и Торское. Помимо этого, подразделения группировки войск "Восток" заняли Коммунаровку в Днепропетровской области.

