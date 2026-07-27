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27 июля, 12:15

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

ВС РФ освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области, а также Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что Коммунаровку смогли занять бойцы подразделений группировки войск "Восток". В результате они продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В освобождении Торского участвовали подразделения группировки войск "Центр".

Ранее российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Этого удалось добиться благодаря активным и решительным действиям подразделений "Центра".

Кроме того, за сутки 26 июля подразделения группировки уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и орудие полевой артиллерии.

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