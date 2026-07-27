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27 июля, 17:46

Происшествия

В США спустя 40 лет опознали останки женщины, найденные каякерами во Флориде

Фото: 123RF.com/photosvit

Генетическая экспертиза в США позволила установить личность женщины, которая пропала без вести в 1985 году. Ее останки нашли каякеры во Флориде в 2024-м, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.

Пара обнаружила скелет, сплавляясь по каналу в Кейп-Корале. Спустя 2 года выяснилось, что погибшей является 23-летняя Роуз Мари Гейхарт. В последний раз ее видели в марте 1985-го садящейся в красный пикап вскоре после переезда из Нью-Йорка.

Как утверждала сестра пропавшей, Лори Трэвис Гейхарт, жители трейлерного парка неоднократно слышали ссоры в доме Роуз, сопровождавшиеся шумом бьющейся посуды. Также, по имеющимся данным, девушка могла быть беременна и хотела вернуться домой, но ее сожитель препятствовал этому.

В настоящее время полиция Кейп-Корал возобновила следственные мероприятия для установления личности подозреваемого в убийстве.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине, который убил знакомого пепельницей 32 года назад. Между знакомыми произошла ссора, которая и привела к случившемуся. Обвиняемый получил 21 год лишения свободы в колонии общего режима.

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