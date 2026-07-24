Убивший знакомого пепельницей 32 года назад осужден на 21 год колонии

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор мужчине, который убил знакомого пепельницей 32 года назад. Обвиняемый получил 21 год лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Речь идет о 53-летнем Виталии Мешкове. Его признали виновным в убийстве, которое произошло в августе 1993 года.

Суд установил, что он и его друг познакомились с мужчиной и отправились к нему в гости. В квартире на улице Новопесчаной между ними произошла ссора.

"В ходе конфликта Мешков нанес новому знакомому удар пепельницей по голове. После этого соучастники связали мужчину и скрылись с места преступления", – сказано в сообщении.

Тело убитого нашла его супруга, когда вернулась домой. Уголовное дело в отношении друга Мешкова прекратили в связи с его смертью.

Ранее в Крыму мужчина получил 14 лет колонии за убийство матери. В ходе ссоры он нанес женщине более 130 ударов ножом. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.