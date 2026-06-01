Фото: MAX/"Ирина Волк"

53-летний мужчина 32 года скрывался под чужим именем после убийства человека в Рязани. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пост официального представителя МВД России Ирины Волк в мессенджере MAX.

В 1994 году в лесу на окраине Рязани было найдено тело мужчины, на его шее была резаная рана. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что экс-супруга убитого попросила нового сожителя и его друга высказать бывшему мужу претензии, которые появились после развода пары.



Мужчины пришли домой к потерпевшему и позвали на разговор на улицу. Затем на такси они уехали в безлюдное место, где позднее и было обнаружено тело рязанца. После случившегося экс-супруга убитого, ее новый сожитель и его друг уехали из региона. Их объявили в федеральный розыск.



Женщина была задержана в 1995 году в Чебоксарах, а ее знакомый самостоятельно пришел в полицию и дал показания, заявив, что не участвовал в убийстве человека. По причине того, что прямых доказательств совершения этими людьми преступления не было, им присвоили статус свидетелей.

В 2012 году женщина скончалась. Несмотря на это, расследование продолжалось. Спустя время оперативники выяснили, что еще один подозреваемый скрывается в одном из населенных пунктов Владимирской области. Он вел затворнический образ жизни, выходя из дома только по ночам.

В 2016 году суд признал его умершим по заявлению матери.

Злоумышленник жил без паспорта, скрываясь под видом другого человека и представляясь чужим именем. Задержать его удалось в том же доме, в котором он жил около 20 лет.

Оперативники и сотрудники Росгвардии нашли в жилище и изъяли ксерокопию паспорта 1999 года и медкнижку с чужими данными, но с фото злоумышленника. Мужчина был доставлен в СУ СК России по Рязанской области для проведения следственных действий. Его арестовали.

Ранее следователи в Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. По данным столичного главка СК, фигурант, находясь возле дома на улице Грекова, под надуманным предлогом принудил ребенка пройти с ним в подвал, где изнасиловал ее. Затем он убил девочку в заброшенном здании, чтобы скрыть следы преступления.

Сперва личность подозреваемого установить не удалось. Однако материалы дела были проанализированы вновь. Правоохранители также повторно изучили доказательства. В результате был выявлен мужской генотип, который принадлежал ранее судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, отбывающему наказание за убийство. Фигуранта доставили в Москву, где в ходе допроса он дал признательные показания.

