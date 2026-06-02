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02 июня, 12:02

Культура

Летний кинотеатр в парке "Музеон" откроется 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летний кинотеатр сети "Москино" откроется парке искусств "Музеон" в среду, 3 июня, передает портал мэра и правительства столицы.

В день открытия зрителей ждут премьерные показы двух картин: научно‑фантастического фильма ужасов "Закулисье реальности" режиссера Кейна Парсонса и биографической музыкальной драмы "Майкл" Антуана Фукуа о жизни и творчестве Майкла Джексона.

Фильм "Закулисье реальности" основан на интернет-феномене – городской легенде о бескрайнем лабиринте. По сюжету продавец мебели Кларк обнаруживает в своем магазине портал в искаженное пространство. Главные роли в картине исполнили номинанты на премию "Оскар" Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

Показ запланирован на 21:00, а уже в 23:30 гости кинотеатра смогут посмотреть биографический музыкальный фильм "Майкл".

Кроме того, в рамках летнего сезона в кинотеатре представят авторские ленты, новинки проката, фестивальные хиты и мировую классику, в том числе фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Также запланированы специальные показы программ "Уикенд с режиссером", "Классика в 4k реставрации" и "Немое кино и музыка", а в дополнение к кинопоказам пройдут лекции киноведов, мастер-классы и встречи с режиссерами.

С 5 по 14 июня на киноплощадке пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival. Гостям представят киноленты из программ международных кинофестивалей, а также премьеры, посвященные музыке, современному искусству, архитектуре и моде. Расписание мероприятий и билеты доступны на сайте "Москино".

В кинотеатре для зрителей доступно 190 мест, все они находятся под крышей, позволяя укрыться от непогоды. Приобрести билеты можно как на сайте, так и в приложении "Москино".

Площадка расположена в парке искусств "Музеон" на площади у сухого фонтана – улица Крымский Вал, владение 2. Ближайшие станции метро – "Парк культуры" и "Октябрьская".

Программа мероприятий в городских парках способствует реализации в столице целей и задач нацпроекта "Семья".

Ранее в столице стартовал третий сезон проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября. Москвичи и гости города смогут посетить крупные фестивали, среди которых "Театральный бульвар", "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы".

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