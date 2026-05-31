31 мая, 19:25

Портал "Узнай Москву" подготовил подборку летних развлечений для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент информационных технологий подготовил подборку летних развлечений для юных горожан на портале "Узнай Москву" к Международному дню защиты детей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Портал "Узнай Москву" – это не просто полноценный путеводитель по городу. Он соединил в себе всю познавательную информацию о том, что обязательно стоит посмотреть в Москве, в том числе что будет интересно детям разного возраста", – говорится в сообщении.

На портале доступны тематические прогулки по местам мультипликационных и литературных героев, квизы и квесты.

В подборку включили квиз "Время первых с Чевостиком" в Музее космонавтики. Дети узнают, сколько планет в Солнечной системе, какой формы был первый искусственный спутник Земли, какие животные летали в космос вместе с Белкой и Стрелкой и с какими трудностями столкнулся человек при первом полете в космос.

Квиз "Московские игры Петра I" поможет проверить знания истории города Петровской эпохи. Также детей приглашают посетить маршрут "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки". Он позволит увидеть, как аниматоры изображали памятник Александру Пушкину, Тверскую улицу, Красную площадь, метро и "Детский мир".

Вместе с тем на портале опубликованы и другие детские познавательные экскурсии продолжительностью от 15 до 45 минут. Их проводят на Гоголевском, Тверском, Никитском, Цветном и других бульварах.

Между тем ВДНХ и культурные учреждения столицы приглашают на программу в честь Международного дня защиты детей. В рамках проекта "Лето в Москве" в разных районах организуют мастер-классы, концерты, театральные постановки, кинопоказы, квесты и спортивные состязания.

