29 мая, 11:08

Общество

ВДНХ и культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню защиты детей

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

ВДНХ и культурные учреждения столицы приглашают на программу в честь Международного дня защиты детей. В рамках проекта "Лето в Москве" в разных районах организуют мастер-классы, концерты, театральные постановки, кинопоказы, квесты и спортивные состязания. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Для юных горожан и их родителей подготовили больше 500 мероприятий. Они объединят свыше 300 площадок – парков, музеев, культурных центров, библиотек и других", – отметила она.

30 мая в культурном центре "Строгино" проведут VI открытый окружной фестиваль духовой и хоровой музыки "Здравствуй, лето!". На сцену выйдут детские оркестры и ансамбли.

На 2 июня в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева запланирован концерт с песнями на стихи Александра Пушкина и Марины Цветаевой, а еще колыбельной из мультфильма о медвежонке Умке и другими известными произведениями. В этот же день в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара состоится "Фестиваль детства". Посетителей ждут встречи с писателями, познавательные викторины и игры на свежем воздухе. На творческих занятиях все желающие сделают брелоки из фетра в виде пушистых манулов, капибар, лисиц.

31 мая стоит заглянуть в музей-заповедник "Коломенское". В программе – показы мультфильмов, спортивные состязания, лекции, выступления музыкантов, чтение сказок в исполнении актеров и постановки "Сказка о царе Салтане", "Кот в сапогах" и "Сказка о золотом петушке".

Квест в кинопарке и премьера мюзикла

В парке "Музеон" 30 и 31 мая пройдет детский фестиваль искусств "Небо" с концертами, представлениями для всей семьи, интерактивными шоу, лекциями и мастер-классами.

Серию мероприятий организуют в эти же даты в кинопарке "Москино". Например, в "Парке сказок" предложат поучаствовать в квесте по мотивам повести "Маленький принц", в "Театре Гонзаги" – побывать на спектакле "Тайна заколдованного портрета", на "Ярмарочной площади" – присоединиться к танцевальным флешмобам.

На нескольких площадках кинопарка гостей ждут познавательные мастер-классы. На них можно будет снять собственный видеоролик в технике покадровой анимации, познакомиться с основами дубляжа и изготовить витражные наклейки с персонажами детских лент.

31 мая на Киностудии Горького состоится премьера мюзикла "Кино – машина времени", посвященного истории кинематографа. Создать постановку помогли юные участники кинокампуса этого учреждения.

Также события в честь праздника подготовят в усадьбе Воронцово, ландшафтном парке "Митино", Московском зоопарке, Музее космонавтики, биокластере, Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева и на других площадках.

На некоторые мероприятия нужно предварительно зарегистрироваться через сервис "Мосбилет".

Экскурсии и мастер-классы

Познавательная программа для всей семьи запланирована на ВДНХ. 31 мая в мастерской инженерного творчества "КулибинПро" ребята займутся созданием роботов-вездеходов и украшением сумок. На интерактивной выставке "Робостанция" детям расскажут о востребованных профессиях будущего, в Музее кино покажут мультфильмы.

В ту же дату в музее славянской письменности "Слово" проведут обзорную экскурсию "Да будет жребий твой прекрасен...". 1 июня на территории главной выставки страны пройдет квест "Загадки ВДНХ ко Дню защиты детей". На следующий день гиды центра "Космонавтика и авиация" приглашают узнать о том, как устроены спутники и сколько занимает полет до Луны.

Расписание событий опубликовано на официальном сайте ВДНХ. На некоторые из них понадобится предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.

Третий сезон масштабного проекта "Лето в Москве" начнется 30 мая и охватит более 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях.

Проведение мероприятий ко Дню защиты детей способствует реализации целей и задач национального проекта "Семья". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

С 29 по 31 мая в "Москвариуме" проходит семейный фестиваль "Океан и Дети". Гости могут увидеть выступления артистов, поучаствовать в активных играх или посетить творческую мастерскую. На площади перед "Москвариумом" сделали арт-пространство, где дети могут мелками нарисовать морских обитателей на асфальте и запустить в небо мыльные пузыри.

Читайте также


