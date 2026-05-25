В "Москвариуме" пройдет семейный фестиваль ко Дню защиты детей

Фото: moskvarium.ru

Семейный фестиваль "Океан и Дети" пройдет в "Москвариуме" на ВДНХ с 29 по 31 мая. Гости смогут увидеть выступления артистов, принять участие в активных играх и посетить творческую мастерскую, сообщила пресс-служба учреждения.

Площадь перед "Москвариумом" предстанет в виде арт-пространства, где дети смогут мелками нарисовать морских жителей на асфальте и запустить в небо мыльные пузыри.

"Самые активные участники праздника получат приятные подарки, а вход на все активности на 2-м этаже комплекса и уличной площадке фестиваля свободный", – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля посетители смогут увидеть открытые тренировки байкальских нерп и капибар, а также кормления перелетных скатов, акул, пираний, осьминогов и карпов кои. Под руководством наставников дети создадут морские экоподелки.

На сцене выступят юные артисты вокальной школы Aida Nova Sound, участники шоу "Голос.Дети" и воспитанники продюсерского центра "Грани", а 29 и 30 мая в пространстве "Море музыки" можно будет увидеть выступления группы "Марсель" и певицы Розалии.

30 и 31 мая на главной водной сцене представят премьеру мюзикла "Русалочка. Любовь двух миров".

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" в парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. 30 и 31 мая посетителей ждут концерты и представления для всей семьи, интерактивные шоу и квесты, лекции и мастер-классы.

