25 мая, 16:24Общество
Московские врачи спасли женщине палец после производственной травмы
Фото: MAX/"Московская медицина"
Микрохирурги ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой смогли сохранить палец пациентки после тяжелой производственной травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.
Женщина поступила в больницу с травмой указательного пальца. После рентгенографии и консультации микрохирургов и анестезиологов врачи решили провести операцию.
"Операция началась в час ночи. Бригада опытных микрохирургов приступила к многоэтапной работе. Особенность травмы в том, что указательный палец был поврежден сегментарно, то есть в нескольких местах на разных уровнях", – пояснил заведующий отделением микрохирургии Андрей Шишиморов.
Сначала врачи восстановили костные структуры при помощи металлофиксаторов, затем они возобновили кровоток и сшили нервные волокна, после чего восстановили целостность кожи. В результате операция прошла успешно.
Спустя месяц женщине удалили металлофиксатор. В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации для полного восстановления функции пальца.
Ранее московские врачи спасли пациентку с острым инфарктом миокарда. 59-летнюю женщину доставили сразу в кардиореанимацию. В ходе исследования врачи обнаружили у пациентки закупорку левой коронарной артерии и поражение сердечной мышцы.
