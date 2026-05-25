25 мая, 16:24

Общество

Московские врачи спасли женщине палец после производственной травмы

Фото: MAX/"Московская медицина"

Микрохирурги ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой смогли сохранить палец пациентки после тяжелой производственной травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Женщина поступила в больницу с травмой указательного пальца. После рентгенографии и консультации микрохирургов и анестезиологов врачи решили провести операцию.

"Операция началась в час ночи. Бригада опытных микрохирургов приступила к многоэтапной работе. Особенность травмы в том, что указательный палец был поврежден сегментарно, то есть в нескольких местах на разных уровнях", – пояснил заведующий отделением микрохирургии Андрей Шишиморов.

Сначала врачи восстановили костные структуры при помощи металлофиксаторов, затем они возобновили кровоток и сшили нервные волокна, после чего восстановили целостность кожи. В результате операция прошла успешно.

Спустя месяц женщине удалили металлофиксатор. В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации для полного восстановления функции пальца.

Ранее московские врачи спасли пациентку с острым инфарктом миокарда. 59-летнюю женщину доставили сразу в кардиореанимацию. В ходе исследования врачи обнаружили у пациентки закупорку левой коронарной артерии и поражение сердечной мышцы.

