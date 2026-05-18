18 мая, 14:04

Московские врачи восстановили сустав пациента после двух тяжелых травм

Фото: MAX/"Московская медицина"

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева восстановили сустав 46-летнего мужчины после двух тяжелых травм с промежутком более чем в 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мужчина поступил в больницу с осложнениями после травм. Выяснилось, что более 20 лет назад он сломал кости таза и вывихнул бедро. При этом недавно пациент упал и получил перелом шейки бедра в той же области. Тогда для сохранения сустава ему установили металлофиксаторы.

У мужчины развился аваскулярный некроз головки бедренной кости, который нельзя выявить на ранних стадиях. Это осложнение, как объяснил завотделением Ваагн Папоян, может привести к разрушению костной ткани. В связи с этим пациенту решили сделать эндопротезирование.

Сложность состояла в том, что перед установкой импланта медики должны были удалить металлофиксаторы. Несмотря на это, операция прошла успешно, функции сустава были восстановлены. В настоящее время мужчина выписан из больницы. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации для полного выздоровления.

Ранее микрохирурги Филатовской детской больницы смогли восстановить кисть девочки с редкой патологией – гипоплазией первых пальцев обеих кистей. Большие пальцы были недоразвиты и не могли выполнять свои функции, из-за чего ребенку было сложно захватывать предметы.

В результате врачи решили провести поллициазию – операцию, в ходе которой указательный палец перемещают на место большого. Сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки больших пальцев, после чего из указательных сделали новые с восстановлением сосудов, нервов, сухожилий и костных структур. В настоящее время кисти пациентки полностью функциональны.

В Москве ребенок получил ожоги от комнатного растения

