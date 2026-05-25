25 мая, 16:36

Онлайн-игры в шахматы и морской бой появились в поездах ФПК

В онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой смогут играть пассажиры разных вагонов поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Эта опция теперь есть на мультимедийном портале "Попутчик", рассказали в пресс-службе. Причем пассажирам доступны игры как с искусственным интеллектом, так и друг с другом.

Чтобы сыграть с другим пассажиром, необходимо открыть раздел "Игры" в системе "Попутчик" и найти вариант с пометкой "По сети". После этого нужно написать вымышленное имя и подождать, пока к игре подключится кто-то еще.

Ранее стало известно, что высокоскоростной стабильный спутниковый интернет появится в поездах "Сапсан" и в некоторых "Ласточках". Тестовые испытания должны начаться уже в этом году и продлиться до конца 2027-го. Всего специальное оборудование получат 135 составов.

