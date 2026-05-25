25 мая, 17:50

Транспорт

Движение в районе МКАД и Каширского шоссе возобновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение вновь открыто в районе МКАД и Каширского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, автомобилисты снова могут проехать по внутренней стороне МКАД на пересечении с Каширским шоссе. Также движение возобновили на съезде с Каширского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Данные ограничения вводились днем в понедельник, 25 мая.

Ранее стало известно, что с 29 мая по 10 июля с 01:30 до 05:30 на ряде участков 13-го километра МКАД будет временно ограничено движение. В зависимости от конкретной даты для проезда будут закрыты одна или две полосы. Меры связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, до 30 декабря 2028 года нельзя проехать по участку в районе Нагатинской набережной у дома 40А. Это тоже связано с проведением строительных работ.

транспортгород

