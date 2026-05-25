Движение на МКАД в районе Кузьминского лесопарка ограничат до 10 июля

С 29 мая по 10 июля с 01:30 до 05:30 на определенных участках 13-го километра МКАД будет ограничено движение. Об этом предупредил в МАХ столичный Дептранс.

В зависимости от конкретной даты для проезда будут недоступны 1 или 2 полосы. Данные меры связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Также 15 июня с 01:30 до 05:30 участок внешней стороны МКАД в районе автозаправки (13-й километр МКАД, владение 2) будет закрыт для проезда. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

Ранее движение на участке в деревне Руднево ТиНАО ограничили до 21 августа 2026 года. Это относится к участку местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Там недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.