Движение транспорта ограничат в деревне Руднево в ТиНАО с 30 апреля

Движение автотранспорта на участке в деревне Руднево (ТиНАО) будет ограничено с 30 апреля до 21 августа 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Они коснутся участка местного проезда между домом 37 и домом 6, строения 1. Для проезда будет недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.

Ранее в Дептрансе предупредили, что локальные перекрытия движения ожидаются в нескольких частях Москвы 28 апреля. Ограничения будут действовать в центре, на западе и юго-западе столицы.

В связи с этим водителям рекомендовали заблаговременно проверять маршрут в навигаторе, планировать поездку с запасом времени и не выезжать в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.