В Совфеде предупредили о мошеннических сайтах для проверки результатов ЕГЭ

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Мошенники начали создавать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции для обмана российских школьников после экзаменов. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

"После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям", – цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, письма от злоумышленников выглядят так, будто бы их прислали из приемной комиссии вуза или колледжа. Шейкин напомнил, что во время проведения экзаменов мошенники могут предлагать "настоящие ответы", "сливы с Дальнего Востока", онлайн-подсказки или сопровождение куратора.

Он призвал не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам и не поддаваться на уловки о "гарантированной помощи во время ОГЭ или ЕГЭ".

Ранее мошенники начали предлагать россиянам получить фейковые стипендии и гранты дистанционно – через неофициальные приложения и сайты. Они переводят жертв на сайты, похожие на госсервисы, страницы банков либо молодежные платформы. Там молодые люди заполняют анкету и вводят данные карты для зачисления выплат или оплаты комиссии, после чего информация попадает к мошенникам.

