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11 июня, 05:25

Безопасность

Россиян предупредили о мошенничестве с фейковыми грантами и стипендиями

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали предлагать россиянам получить фейковые стипендии и гранты дистанционно – через неофициальные приложения и сайты. Об этом сообщила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.

"Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения", – цитирует специалиста РИА Новости.

Под предлогом этих выплат аферисты переводят жертв на сайты, похожие на госсервисы, страницы банков либо молодежные платформы. Там молодые люди заполняют анкету и вводят данные карты для зачисления выплат или оплаты комиссии, после чего информация попадает к мошенникам.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий механизм оформления так называемых детских сим-карт. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. По новым правилам родители смогут уведомлять операторов о передаче оформленной на себя сим-карты детям.

Депутаты также приняли закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству, который предусматривает появление на портале "Госуслуги" специальной тревожной кнопки для пользователей, столкнувшихся с действиями злоумышленников.

"Деньги 24": Госдума приняла новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

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