На портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для сообщений о мошенниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госдума приняла закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству, который предусматривает появление на портале "Госуслуги" специальной тревожной кнопки для пользователей, столкнувшихся с действиями злоумышленников.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. С помощью новой функции граждане смогут оперативно направлять информацию о подозрительных звонках, сообщениях или попытках обмана в государственную систему "Антифрод". Полученные сведения будут передаваться банкам и операторам связи, которые должны будут принять меры для пресечения мошеннических действий.

Закон также вводит шестичасовой "период охлаждения" для подозрительных банковских операций. Если кредитная организация получит сигнал о возможном мошенничестве или обнаружит вредоносное программное обеспечение на устройстве клиента, перевод сможет быть приостановлен на срок до 6 часов после его подтверждения.

Кроме того, россияне получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки через "Госуслуги" или МФЦ. После активации услуги такие вызовы будут автоматически блокироваться. Отменить ограничение можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр.

Документ также обяжет операторов связи, банки, маркетплейсы и сервисы объявлений использовать систему "Антифрод" для выявления и пресечения мошеннических схем, а также передавать в нее информацию о выявленных нарушениях.

Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.