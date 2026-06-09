Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 15:07

Политика

На портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для сообщений о мошенниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госдума приняла закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству, который предусматривает появление на портале "Госуслуги" специальной тревожной кнопки для пользователей, столкнувшихся с действиями злоумышленников.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. С помощью новой функции граждане смогут оперативно направлять информацию о подозрительных звонках, сообщениях или попытках обмана в государственную систему "Антифрод". Полученные сведения будут передаваться банкам и операторам связи, которые должны будут принять меры для пресечения мошеннических действий.

Закон также вводит шестичасовой "период охлаждения" для подозрительных банковских операций. Если кредитная организация получит сигнал о возможном мошенничестве или обнаружит вредоносное программное обеспечение на устройстве клиента, перевод сможет быть приостановлен на срок до 6 часов после его подтверждения.

Кроме того, россияне получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки через "Госуслуги" или МФЦ. После активации услуги такие вызовы будут автоматически блокироваться. Отменить ограничение можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр.

Документ также обяжет операторов связи, банки, маркетплейсы и сервисы объявлений использовать систему "Антифрод" для выявления и пресечения мошеннических схем, а также передавать в нее информацию о выявленных нарушениях.

Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.

Читайте также


политикабезопасность

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика