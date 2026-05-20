20 мая, 00:33

Кабмин РФ усложнит использование мошенниками одноразовых сим-карт

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Об этом рассказал зампред правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям", – приводит ТАСС слова вице-премьера.

Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. В связи с этим для обычных абонентов никаких обременений не будет, заверил Григоренко.

Ранее в Госдуме заявили, что в России необходимо усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками, в том числе внедрение автоматизированного поиска мошеннических сетей.

Спикер ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума в ближайшее время намерена выйти на новые решения по защите россиян от телефонного и кибермошенничества. По его словам, в стране продолжают совершенствоваться механизмы, учитывая, что аферисты используют новые технологии.

политикабезопасность

