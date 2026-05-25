Депутат ГД Нифантьев проверил стройку всесезонной спортплощадки в Бирюлеве Западном

Фото: Мария Короткова

Работы по созданию новой круглогодичной спортивной площадки на Медынской улице в районе Бирюлево Западное планируют завершить до конца августа 2026 года. Ход обустройства современной спортивной локации нового формата проверил депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев.

По его словам, такие объекты проектируются по принципу круглогодичности. Одна и та же локация летом служит зоной кроссфита и баскетбольной площадкой, а зимой превращается в хоккейную коробку. Комфорт в морозы обеспечивают отапливаемые раздевалки и подогрев покрытия.

"Такой подход позволяет жителям – от молодежи до старшего поколения – поддерживать регулярный режим тренировок круглый год в шаговой доступности. Всего в Южном административном округе в этом году благоустроят 73 спортивных объекта: более 50 территорий для занятий на тренажерах, 15 универсальных спортивных локаций, а также обустроят баскетбольную и несколько хоккейных и футбольных площадок", – сказал Нифантьев.

Во дворе по адресу Медынская улица, дом 5, корпус 3, появятся хоккейная коробка, зрительские трибуны, одноэтажный павильон с пунктом проката, кафе, медицинским постом. Функциональность площадки продумана для всех сезонов: зимой она будет работать как каток с искусственным льдом, поле для керлинга. Летом превратится в пространство для игр с мячом, бадминтона и хоккея на роликах.

С помощью современных технологий режим работы площадки легко переключается с одного на другой. При обустройстве учитывались пожелания жителей района.

Нифантьев подчеркнул, что в столице планомерно обновляют и создают доступную спортивную инфраструктуру. В рамках новой городской программы модернизации локаций для зимнего и летнего отдыха в 2026–2028 годах будут обновлены лыжные трассы и места отдыха у воды. Самым крупным мероприятием этой программы станет создание около 120 круглогодичных спортивных площадок нового формата – они появятся в большинстве районов Москвы.

В этом году в столице планируют обустроить более 20 новых круглогодичных спортплощадок. В 2025 году создали 11 современных пространств. Например, в ЮАО такая современная площадка появилась в районе Бирюлево Восточное во дворе дома по адресу Лебедянская улица, дом 4. В ряде локаций нового формата проводят тренировки городского проекта "Мой спортивный район".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Собянин назвал этот показатель рекордным.