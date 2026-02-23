Собянин рассказал, как преобразится Екатерининский парк после благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году в Москве стартует благоустройство Екатерининского парка, рассказал Сергей Собянин в своем блоге, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, за последние несколько лет в столице привели в порядок множество парков, сохраняя их исторический облик и дополняя современной инфраструктурой для отдыха, прогулок и спортивных активностей.

Екатерининский парк является одним из старейших усадебных парков столицы, расположенный в Мещанском районе рядом с метро "Достоевская".

Парк занимает более 16,5 гектара и условно делится на историческую южную часть и современную северную. Южная зона, включающая Большой Екатерининский пруд и здание бывшего Екатерининского института, является объектом культурного наследия федерального значения.

На этой территории планируется бережно восстановить утраченные элементы регулярной планировки, сохранив исторический облик, но при этом создать комфортное пространство с использованием современных решений.

Северная часть парка будет адаптирована под запросы посетителей. Особое внимание – созданию безбарьерной среды, поскольку на территории парка работает Социально-реабилитационный центр ветеранов имени В. Г. Михайлова.

Там проходят реабилитацию участники боевых действий, включая ветеранов СВО, в основном молодые люди и граждане среднего возраста, которым важна доступная инфраструктура для занятий спортом. Для них установят специальные тренажеры, рассчитанные в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем со стороны Олимпийского проспекта обустроят парадный вход. Его главным элементом станет воздушная арка, откуда откроется панорамный вид на пруд. Слева разместятся лодочная станция с солярием и ресторан с террасой, объединенные амфитеатром со спуском к воде.

Сам пруд ожидает экологическая реабилитация, вдоль берега восстановят историческую дорожку, появятся смотровые площадки и зоны отдыха. Парадную лестницу отремонтируют и оснастят пандусом для удобного спуска к воде, подчеркнул Собянин.

Шахматный павильон-ротонда также будет приведен в порядок. После обновления он станет новой выездной площадкой для регистрации брака в рамках городского проекта "Новые адреса счастья".

Существующую эстраду, работающую лишь в теплое время года, заменят на всесезонную – с теплыми гримерками. Футбольное поле получит профессиональное покрытие с подогревом, что позволит использовать его круглый год. На месте утраченной танцевальной веранды появится новая – с современным светом и звуком, а раздвижные стеклянные створки позволят проводить там мероприятия с апреля по октябрь.

По словам мэра столицы, для семей с детьми создадут круглогодичный павильон семейно-досугового центра, где будут проходить лекции, кинопоказы и мастер-классы. Также запланировано три детских игровых зоны: одна в экостиле, другая – с мини-сценой и интерактивом, третья, у планетария, – в космической тематике. В этой же части парка обустроят площадки для настольных игр, пинг-понга, стритбола и уличных тренажеров.

На сцене появится площадка с теплыми гримерками для проведения концертов, ярмарок, фестивалей и других мероприятий на свежем воздухе. А у здания Екатерининского института (сейчас – Центральный дом Российской армии) сохранился уголок с исторической планировкой. Там разобьют живописный сад, восстановят розарий, обустроят зону отдыха с цветником, шахматным столиком и перголой с качелями.

Приведут в порядок и расположенные в парке ротонды: у одной появится зеленый лабиринт, у другой – пергола с качелями. Аллея розовых яблонь, одна из главных достопримечательностей парка, будет сохранена, а новые посадки хвойных, лиственных и многолетних растений дополнят ее.

Собянин подчеркнул, что проект благоустройства Екатерининского парка объединяет бережное отношение к истории, природе и создание современного комфортного пространства. Он также отметил, что обновление парка станет вкладом в реализацию национальных проектов "Инфраструктура для жизни" и "Экологическое благополучие".

Ранее сообщалось, что в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы будут реорганизованы три участка в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) площадью 1,7 гектара, где проведут комплексное благоустройство. В частности, на площадке на Ярославской улице будет построена улично-дорожная сеть и оборудована плоскостная парковка на 92 автомобиля.