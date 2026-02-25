Форма поиска по сайту

25 февраля, 07:58

Город
Получение информации из медкарты стало популярной услугой на mos.ru среди мужчин

Названы самые популярные у мужчин услуги и сервисы на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Получение информации из электронной медкарты, передача показаний приборов учета воды и тепла и вход в электронный дневник стали одними из самых востребованных услуг у мужчин на портале mos.ru.

По данным столичного департамента информационных технологий, мужчины составляют 45% пользователей mos.ru. Цифровые возможности Москвы позволяют им быть продуктивнее и выполнять большее количество задач для самых разных жизненных ситуаций.

"Так они экономят время и могут посвящать его семье и детям, работе и хобби. Например, московские мужчины активно пользуются цифровой экосистемой для выполнения отцовских обязанностей, ведения бизнеса, планирования отдыха", – отметили в департаменте.

Самым востребованным сервисом портала по итогам 2025 года стало получение информации из электронной медкарты (ЭМК) – общее число просмотров медицинской карты превысило 660 миллионов раз. К данному сервису обращаются, чтобы получить медицинские сведения – как личные, так и своих детей. Обратиться к ЭМК также можно с помощью мобильной версии сервиса – в приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Сервис для передачи показаний приборов учета воды и тепла поможет следить за расходом потребления ресурсов в доме. К нему в прошлом году мужчины обратились более 16 миллионов раз.

Кроме того, почти 6 миллионов раз за 2025 год мужчины обратились к электронному дневнику на портале mos.ru. Благодаря нему горожане могут быстро узнавать домашние задания и оценки ребенка, давать согласие на выездные мероприятия с классом и многое другое.

На портале mos.ru также есть услуги, которые традиционно более характерны для мужчин: оформление удостоверения тракториста, регистрация самоходных машин, получение разрешения на таксомоторную деятельность или охотничьего билета, возможность записаться на регистрационные действия в ГИБДД и так далее. Подобные услуги позволяют экономить время на оформлении нужных документов и делать все своевременно.

Ранее сообщалось, что москвичи передали показания счетчиков воды и тепла через сервис на mos.ru более 620 миллионов раз с момента его запуска. Также они получают информацию о сроках проверки. Доступна и статистика потребления за предыдущие месяцы.

На портале также появились более 20 сервисов единого центра воинского учета Москвы. Благодаря этому горожане могут в удобное время подавать документы и пользоваться системой для получения справок военного комиссариата.

