Рубио предупредил, что терпение Трампа по Украине не безгранично

Фото: whitehouse.gov

Власти США не хотят выходить из переговоров по украинскому конфликту, однако терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования кризиса не безгранично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

"Считаю ли я, что терпение президента (Трампа. – Прим. ред.) безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше не делать этого (участвовать в переговорах. – Прим. ред.)", – отметил Рубио, которого цитирует РИА Новости.

Госсекретарь указал на определенный прогресс в переговорах по Украине, в частности, на сужение круга вопросов между сторонами. Однако некоторые сложные темы по-прежнему остаются в рамках консультаций.

Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине будет урегулирован путем переговоров, и на сегодняшний день США являются единственной страной, которая может стать катализатором этих переговоров.

"Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет ее взять на себя", – добавил он.

Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 25 февраля. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Ожидается, что встреча может пройти уже в начале марта.

Кроме того, президент Украины в разговоре с Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца текущего года.