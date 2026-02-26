Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Политика

Рубио предупредил, что терпение Трампа по Украине не безгранично

Фото: whitehouse.gov

Власти США не хотят выходить из переговоров по украинскому конфликту, однако терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования кризиса не безгранично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

"Считаю ли я, что терпение президента (Трампа. – Прим. ред.) безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше не делать этого (участвовать в переговорах. – Прим. ред.)", – отметил Рубио, которого цитирует РИА Новости.

Госсекретарь указал на определенный прогресс в переговорах по Украине, в частности, на сужение круга вопросов между сторонами. Однако некоторые сложные темы по-прежнему остаются в рамках консультаций.

Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине будет урегулирован путем переговоров, и на сегодняшний день США являются единственной страной, которая может стать катализатором этих переговоров.

"Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет ее взять на себя", – добавил он.

Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 25 февраля. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Ожидается, что встреча может пройти уже в начале марта.

Кроме того, президент Украины в разговоре с Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца текущего года.

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика