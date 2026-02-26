Фото: depositphotos/63ru78

Евросоюз вынуждает Сербию отказаться от закупок российского газа в пользу европейских поставок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Белграде.

По словам дипломатов, тесное сотрудничество РФ и Сербии вызывает резкое неприятие в ЕС. Необходимость отказа от поставок газа из России подается через тезис об обеспечении энергетической безопасности.

"При этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем", – добавили в посольстве.

Дипмиссия указала, что российское топливо, поставляемое в Сербию, стоит намного дешевле, чем европейский газ на экспорт. По мнению российских дипломатов, Евросоюз пытается переключить Белград на подконтрольные Европе энергетические каналы, а затем шантажировать этим сербов и создать проблемы для их экономики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Будапешт открыт к диверсификации энергоносителей, однако не собирается отказываться от выгодных и надежных поставок из России.

Он добавил, что Венгрия продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".