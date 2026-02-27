Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 27 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве в пятницу, 27 февраля. На дорогах возможно образование гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от плюс 1 до минус 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Календарная зима в столичном регионе завершится слабым дождем и плюсовой температурой. Днем в субботу, 28 февраля, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Столбики термометров при этом поднимутся до 1–3 градусов тепла в городе и до плюс 4 – в области.

По данным синоптиков, рекордные по высоте сугробы, сформировавшиеся в Москве за зиму, весной при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды. Такой объем сопоставим с 50-этажным небоскребом, полностью заполненным водой.