Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 06:18

Общество

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 27 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Светлана Нафикова

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве в пятницу, 27 февраля. На дорогах возможно образование гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от плюс 1 до минус 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Календарная зима в столичном регионе завершится слабым дождем и плюсовой температурой. Днем в субботу, 28 февраля, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Столбики термометров при этом поднимутся до 1–3 градусов тепла в городе и до плюс 4 – в области.

По данным синоптиков, рекордные по высоте сугробы, сформировавшиеся в Москве за зиму, весной при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды. Такой объем сопоставим с 50-этажным небоскребом, полностью заполненным водой.

Календарная зима в Москве завершится оттепелью с дождем

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика