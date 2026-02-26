Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 15:12

Общество

Календарная зима в столичном регионе завершится небольшим дождем и плюсовой температурой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Календарная зима в столичном регионе завершится слабым дождем и плюсовой температурой. Прогноз предоставил Гидрометцентр РФ.

Днем в субботу, 28 февраля, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Столбики термометров при этом поднимутся до 1–3 градусов тепла в городе и до плюс 4 – в области.

При этом в ночь на 28-е число горожане вновь увидят снег, который будет сопровождаться отрицательными температурными значениями. В частности, в Москве похолодает от минус 1 до минус 3 градусов, тогда как в Подмосковье показатели будут варьироваться между 0 и 5 градусами мороза.

В связи с этим синоптики предупредили о возможном гололеде как ночью, так и утром.

"Ветер в последние сутки календарной зимы прогнозируется юго-западный со скоростью 6–11 метров в секунду", – заключили специалисты.

В первый день весны в Московский регион придет оттепель. 1 марта ожидается до плюс 3 градусов. Тем не менее снег будет таять медленно, и местами сугробы пролежат в мегаполисе и области до апреля.

Несмотря на это, весна в России ожидается теплее обычного, заявлял ранее ученый Владимир Семенов. По его словам, на это указывают положительные температурные аномалии, фиксируемые в том числе и европейскими синоптиками.

До наступления весны осталось 2 дня

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика