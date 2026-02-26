Календарная зима в столичном регионе завершится небольшим дождем и плюсовой температурой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Календарная зима в столичном регионе завершится слабым дождем и плюсовой температурой. Прогноз предоставил Гидрометцентр РФ.

Днем в субботу, 28 февраля, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Столбики термометров при этом поднимутся до 1–3 градусов тепла в городе и до плюс 4 – в области.

При этом в ночь на 28-е число горожане вновь увидят снег, который будет сопровождаться отрицательными температурными значениями. В частности, в Москве похолодает от минус 1 до минус 3 градусов, тогда как в Подмосковье показатели будут варьироваться между 0 и 5 градусами мороза.

В связи с этим синоптики предупредили о возможном гололеде как ночью, так и утром.

"Ветер в последние сутки календарной зимы прогнозируется юго-западный со скоростью 6–11 метров в секунду", – заключили специалисты.

В первый день весны в Московский регион придет оттепель. 1 марта ожидается до плюс 3 градусов. Тем не менее снег будет таять медленно, и местами сугробы пролежат в мегаполисе и области до апреля.

Несмотря на это, весна в России ожидается теплее обычного, заявлял ранее ученый Владимир Семенов. По его словам, на это указывают положительные температурные аномалии, фиксируемые в том числе и европейскими синоптиками.