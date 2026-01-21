Форма поиска по сайту

21 января, 13:57

Общество
Ученый Семенов: предстоящая весна в России будет теплее предыдущих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погодные прогнозы, в том числе европейские, указывают на положительные температурные аномалии. Это позволяет предположить, что предстоящая весна в России с большей вероятностью будет теплее обычного, рассказал Москве 24 директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Однако предсказать конкретные погодные условия или точные даты, например схода снежного покрова, невозможно – такие детальные прогнозы за 1,5 месяца не делаются", – уточнил собеседник.

По его словам, анализ прошлых лет мало что подскажет для прогноза конкретной весны. Говорить о деталях почти невозможно. Есть сезонные модели, но их оправдываемость невысока, подчеркнул ученый.

"Однако в долгосрочной перспективе ясна общая климатическая тенденция: из-за глобального потепления сроки наступления весны постепенно смещаются на более ранние даты, а зима, соответственно, наступает позже. Поэтому, говоря о весне через 10 лет, можно с большей уверенностью утверждать, что она станет теплее и будет начинаться раньше", – сказал Семенов.

Он отметил, что потепление не происходит равномерно из года в год. Например, в Москве за последние 30 лет зимы в среднем потеплели на 3 градуса, но это не означает ежегодного роста на 0,1 градуса.

"Температура сильно колеблется: один год может быть теплее на градус, следующий – холоднее на 1,5, а третий – теплее на 2. Однако на фоне этих скачков четко прослеживается долгосрочная тенденция к потеплению: последние 10 лет XXI века, которые считаются самыми холодными, теплее, чем самые теплые годы начала ХХ века", – добавил специалист.

Таким образом, продолжил он, сезонный прогноз является скорее обоснованным предположением, основанным на моделях. Однако его оправдываемость ниже, чем у краткосрочных прогнозов на 3–5 суток.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что следующий месяц в Москве будет теплее многолетних значений. С ее слов, февраль обычно теплее января, поскольку световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.

В связи с теплым февралем весна в городе наступит раньше обычного, добавила метеоролог Марина Макарова.

Высота снежного покрова уменьшилась до 32 сантиметров в Москве

обществопогодаэксклюзив

