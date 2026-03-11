Экономист Зубец: скачок цен на болгарский перец в РФ вызван кризисом вокруг Ирана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Резкий рост цен на болгарский перец в России вызван атакой США и Израиля на Иран. Об этом изданию "Абзац" рассказал директор Центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец.

При этом цена на указанный продукт продолжает увеличиваться. В некоторых регионах его стоимость достигла 648 рублей за килограмм.

Зубец пояснил, что в РФ перцы выращиваются крайне мало, поэтому страна сильно зависит от импорта. Повлиять на ситуацию на российском рынке мог кризис вокруг Ирана – это логистическая проблема, подчеркнул эксперт.

"Просто очередную партию не завезли – и торговые сети отреагировали повышением цен. Перцы не хранятся долго, соответственно, поэтому планируются закупки. В какой-то момент могло оказаться, что на рынке не оказалось свободных мощностей для производства", – сказал собеседник издания.

Специалист также предположил, что эта проблема будет временной. Россия может закупить перец в Турции или Египте – на это уйдет несколько дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран в ответ атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

При этом конфликт не скажется на поставках огурцов в РФ, сказал ранее зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Он уточнил, что самообеспеченность огурцами в России находится на высоком уровне, а общий объем импорта незначителен.