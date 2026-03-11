График движения ряда поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится в марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и электричек МЦД-3 изменится в марте из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

С 02:30 14 марта до 02:30 16 марта и в это же время 21–23 марта будет проводиться ремонт второго главного пути участка Перово-1 – Люберцы-1.

В связи с этим некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время. В эти даты изменится и число остановок. Часть составов проследует по укороченным маршрутам, а ряд электричек временно отменят.

В пресс-службе МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее изучить измененное расписание.

Ранее в связи с ремонтом до конца марта был скорректирован график движения некоторых составов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД). Ряд поездов там курсирует с измененным временем отправления и прибытия. Кроме того, поменялись остановки на маршруте.

