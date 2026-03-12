Al Hadath: восемь человек погибли при атаке дрона по набережной Бейрута

Фото: 123RF.com/aapsky

Восемь человек погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на набережной ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщило издание Al Hadath.

По данным СМИ, автомобиль принадлежал члену ливанского шиитского движения "Хезболла". При этом во время атаки БПЛА погибли беженцы, которые спали на набережной в палатках. К месту ЧП выехали машины скорой помощи.

Ранее Израиль провел масштабные волны авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. В Ливане удары были нацелены на инфраструктуру "Хезболлы" в районе Бейрута, а в Иране – на объекты инфраструктуры по всей стране.

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану возросло до 486 человек с начала эскалации. Кроме того, еще 1 313 человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.