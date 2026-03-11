Израиль начал масштабные волны ударов по Ливану и Ирану

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Израиль начал масштабные волны авиаударов одновременно по Ливану и Ирану, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что в Ливане удары нацелены на инфраструктуру шиитской организации "Хезболлах" в районе Бейрута, а в Иране – на объекты инфраструктуры по всей стране.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную волну ударов по объектам США и Израиля с начала конфликта. Атака сопровождалась ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.

Представитель иранских ВС Абольфазль Шекарчи сказал, что Иран отомстит США и Израилю за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в стране.