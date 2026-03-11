Форма поиска по сайту

11 марта, 18:56

Общество
Терапевт Азизова: плесень от увядающих цветов может вызвать проблемы со здоровьем

Терапевт предупредила об опасности увядающих цветов для здоровья человека

Фото: 123RF.com/nikirov

Увядающие букеты могут привести к проблемам со здоровьем из-за процессов разложения, идущих на микробиологическом уровне. Об этом рассказала в интервью RT врач-терапевт Алина Азизова.

Она объяснила, что цветы лишаются природных защитных механизмов после того, как их срезали. При этом налитая в вазу вода создает благоприятную среду для размножения патогенов.

"Исследования микробиологии воды в вазах показывают, что уже через несколько дней в ней могут формироваться бактериальные биопленки, а на растительных тканях – колонии плесневых грибов", – заявила Азизова.

По ее словам, именно споры плесени представляют собой наибольшую опасность для организма человека. Если они проникнут в него вместе с вдыхаемым воздухом, то могут привести к раздражению слизистых, чиханию, заложенности носа, кашлю, а также вызвать покраснение глаз и слезы.

"Наиболее чувствительны к таким воздействиям люди с аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями дыхательных путей", – отметила врач.

Кроме того, цветы при разложении могут выделять летучие вещества с характерным запахом гнили. Их концентрации в квартире обычно недостаточно для отравления, но в помещении может быть неприятно находиться из-за запаха.

"Длительное пребывание в помещении с источниками плесени нежелательно, особенно пациентам с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями легких, пожилым людям", – подчеркнула эксперт.

Чтобы подольше сохранить букет, терапевт посоветовала каждый день или через день менять воду в вазе, подрезать стебли и убирать те части растений, которые начали гнить. Кроме того, врач рекомендовала не ставить увядающие цветы в спальне.

Ранее врач-терапевт Ольга Чистик рассказала, что людям с астмой и аллергией нельзя дарить букеты из мимозы. Эти цветы выделяют пыльцу, которая легко попадает в воздух и может привести к чиханию, насморку, зуду глаз и слезотечению. При этом при существующей аллергии на амброзию, полынь или луговые травы может появиться перекрестная реакция.

