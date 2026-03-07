Ветеринар Шеляков: почти все традиционные цветы к 8 Марта являются опасными для кошек

Один из самых популярных презентов на 8 Марта – цветы – представляют серьезную опасность для кошек, предупредили ветеринары. О том, как не навредить здоровью питомцев в праздник, – в материале Москвы 24.

От легких расстройств до отравления

Почти все цветы, которые традиционно дарят в честь Международного женского дня, являются ядом для кошек, рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Например, мимоза и крокусы опасны для кошек вплоть до серьезных отравлений. В целом все первоцветы, которые нередко преподносят в качестве подарка, лучше убирать подальше от животных.

Например, лилия токсична для кошек полностью: лепестки, листья, пыльца и даже вода в вазе, где стоял букет. Эксперт предостерег: в течение 24 часов после попадания части цветка в организм кошки может развиться острая почечная недостаточность.

Более безопасным вариантом для питомца будут розы, единственная их угроза – шипы и химические растворы, которыми их обрабатывают. Фиалки, декабристы, большинство орхидей, например популярные белые и фаленопсисы, тоже не нанесут животному большого вреда.



В беседе с Москвой 24 ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева рассказала, что также безопасны для кошки фрезии и герберы.





Екатерина Гуляева ветеринарный врач-хирург Однако очень опасен символ праздника – тюльпан. Этот цветок и его луковица могут вызвать ожог ротовой полости. Хоть побеги обычно не дарят, но их часто хранят в доме, особенно перед посадкой.

Ветеринар отметила, что опасными можно считать и букеты из сухоцветов. При их поедании в кишечник кошки могут попасть жесткие стебельки и колосья, которые въедаются в слизистую, как заноза.

"Ядовитыми для кошки будут и нарциссы, различные фикусы и декоративные деревья бонсай: они выделяют токсичные вещества. Кроме того, лучше не держать в одном доме с кошкой замиокулькас. В его листьях содержатся нерастворимые соли щавелевой кислоты, которые, как шипы, повреждают слизистую, вызывая рвоту и отечность", – предупредила Гуляева.

Отвлечь и развлечь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Екатерина Гуляева порекомендовала прятать от животных все домашние растения или свежие букеты. Например, можно отгородить место, где они стоят, создать специальный аквариум или поднять горшки на высокую, недоступную полку.

В свою очередь, Михаил Шеляков посоветовал следить за количеством и качеством воды в миске кошки, чтобы животное не тянулось к вазе с цветами.

"Стоячая вода, особенно в цветочной вазе, накапливает бактерии, а также химию и токсины, выделяемые цветами. Все это может отразиться на пищеварении кошки", – заявил эксперт.

По словам ветеринара, питомцы интересуются принесенным в дом букетом, так как считают себя хозяевами помещения и стремятся изучить новый предмет, который "принимают за свой". Поэтому стоит развлечь животное, чтобы оно потеряло интерес к цветам. Также можно наполнить дом безопасной зеленью: купить и вырастить специальную траву для кошек, которая будет источником клетчатки и витаминов.

Если животное все-таки проглотило кусок цветка из букета, стоит дать ей кишечный энтеросорбент в виде геля, чтобы вывести вредные вещества из организма, и обеспечить обильное питье. Необходимо следить за состоянием питомца: если появилась рвота и диарея, в том числе с кровью, а также апатия, то кошку стоит немедленно показать ветеринару, заключил эксперт.