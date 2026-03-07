Ветеринар Шеляков: почти все традиционные цветы к 8 Марта являются опасными для кошек

Один из самых популярных презентов на 8 Марта – цветы – представляют серьезную опасность для кошек, предупредили ветеринары. О том, как не навредить здоровью питомцев в праздник, – в материале Москвы 24.
От легких расстройств до отравления
Почти все цветы, которые традиционно дарят в честь Международного женского дня, являются ядом для кошек, рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Например, лилия токсична для кошек полностью: лепестки, листья, пыльца и даже вода в вазе, где стоял букет. Эксперт предостерег: в течение 24 часов после попадания части цветка в организм кошки может развиться острая почечная недостаточность.
Более безопасным вариантом для питомца будут розы, единственная их угроза – шипы и химические растворы, которыми их обрабатывают. Фиалки, декабристы, большинство орхидей, например популярные белые и фаленопсисы, тоже не нанесут животному большого вреда.
В беседе с Москвой 24 ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева рассказала, что также безопасны для кошки фрезии и герберы.
Ветеринар отметила, что опасными можно считать и букеты из сухоцветов. При их поедании в кишечник кошки могут попасть жесткие стебельки и колосья, которые въедаются в слизистую, как заноза.
"Ядовитыми для кошки будут и нарциссы, различные фикусы и декоративные деревья бонсай: они выделяют токсичные вещества. Кроме того, лучше не держать в одном доме с кошкой замиокулькас. В его листьях содержатся нерастворимые соли щавелевой кислоты, которые, как шипы, повреждают слизистую, вызывая рвоту и отечность", – предупредила Гуляева.
Отвлечь и развлечь
Екатерина Гуляева порекомендовала прятать от животных все домашние растения или свежие букеты. Например, можно отгородить место, где они стоят, создать специальный аквариум или поднять горшки на высокую, недоступную полку.
В свою очередь, Михаил Шеляков посоветовал следить за количеством и качеством воды в миске кошки, чтобы животное не тянулось к вазе с цветами.
"Стоячая вода, особенно в цветочной вазе, накапливает бактерии, а также химию и токсины, выделяемые цветами. Все это может отразиться на пищеварении кошки", – заявил эксперт.
По словам ветеринара, питомцы интересуются принесенным в дом букетом, так как считают себя хозяевами помещения и стремятся изучить новый предмет, который "принимают за свой". Поэтому стоит развлечь животное, чтобы оно потеряло интерес к цветам. Также можно наполнить дом безопасной зеленью: купить и вырастить специальную траву для кошек, которая будет источником клетчатки и витаминов.
Если животное все-таки проглотило кусок цветка из букета, стоит дать ей кишечный энтеросорбент в виде геля, чтобы вывести вредные вещества из организма, и обеспечить обильное питье. Необходимо следить за состоянием питомца: если появилась рвота и диарея, в том числе с кровью, а также апатия, то кошку стоит немедленно показать ветеринару, заключил эксперт.