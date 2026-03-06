График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:08

Общество
Депутат Милонов раскритиковал детские свадьбы понарошку в ЗАГСе Саратова

Игры по-взрослому: нужны ли в России детские "репетиции" свадеб

В саратовском ЗАГСе проводят детские свадьбы понарошку для воспитания семейных ценностей, сообщили СМИ. Чем такие игры могут закончиться для детской психики, разбиралась Москва 24.

Для самых маленьких

Фото:123RF.com/doraclub

В Сеть попали фото с экскурсии в саратовском Дворце бракосочетаний, которые проводят для детсадовцев, школьников и студентов. Кульминацией мероприятий становится символическая церемония бракосочетания.

Среди участников выбирают "жениха" и "невесту", девочек наряжают в свадебные платья и фату, после чего проводится "роспись". По информации местного издания "Глушь медиа", такая "свадьба понарошку" является неизменным элементом каждой экскурсии, независимо от возраста гостей.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева в разговоре с изданием "Подъем" поддержала эту практику, сравнив ее с традиционными детскими играми.

Внеурочная деятельность детей дошкольного возраста может включать мероприятия с использованием сюжетно-ролевых игр. Благодаря сценариям таких мероприятий ребенок знакомится с устройством межличностных отношений и мира. Игры в "дочки-матери", в "семью" – одни из самых популярных и любимых у детей дошкольного возраста.
Юлия Васильева
уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области

Омбудсмен добавила, что содержание экскурсий должно соответствовать возрасту детей, и отметила, что в регионе существует практика раннего правового просвещения и духовно-нравственного воспитания.

Сами организаторы из Дворца бракосочетаний заверили, что подобные церемонии проводятся уже не первый год, однако подчеркнули: "по-настоящему женить начинают только с 18 лет".

В сообществе ЗАГСа во "ВКонтакте" указаны и другие темы встреч со школьниками и студентами, включая беседы о семье в годы войны, браке и традициях, а также свадебных обрядах Древней Руси.

"Сомнительная история"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 отнесся к такому развлечению с сомнениями, назвав инсценировку свадеб несовершеннолетними "странной игрой".

"Вопрос в том, кто является инициатором. Если это родители устраивают, то вопросы к ним – у них что, фантазии не хватает для других, более подходящих детских развлечений? Если речь об экскурсии в ЗАГСе, то сотрудники могут провести ее, рассказать, как проходит регистрация брака, показать зал. Но устраивать полноценную "детскую свадьбу" с выбором "жениха" и "невесты", нарядами и имитацией росписи – это сомнительная история", – сказал он.

У детей должно быть больше настоящего детства, а не такие взрослые игры.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Он добавил, что самостоятельно не отправил бы своего ребенка на подобное мероприятие.

"Естественные ролевые игры, такие как "дочки-матери", – это нормально, это часть взросления. Но стилизация именно под свадьбу, да еще в официальной обстановке ЗАГСа, – это уже перебор. Нужно быть очень осторожным с такими историями: непонятно, как это отразится на психике ребенка", – пояснил Милонов.

Однако детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы.

"Дети, особенно дошкольного возраста, часто играют в свадьбу в детском саду, и это естественный подготовительный этап к будущему созданию семьи. В этом есть большая польза: они тренируются взаимодействовать, фантазировать, испытывать яркие положительные эмоции. Это помогает им в дальнейшем, когда они вырастут, быть готовыми к созданию семьи и рождению детей", – рассказала она.

Однако существуют разные нюансы. Если у ребенка есть негативный опыт, связанный со свадьбой – например, он был на ней, но там случилась драка, – то такая игра может ему навредить, добавила психолог.

"Поэтому важен индивидуальный подход. Нужно учитывать историю ребенка, его переживания и отношение к этой теме. Когда на экскурсии или в игре выбирают только одну "невесту" и одного "жениха", очень важно, чтобы их мнение учитывалось: нельзя назначать детей на роли против их воли", – уточнила Наумова.

Задача взрослых – заметить каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия, чтобы у всех сложилось светлое, чистое и радостное впечатление. Это важно, чтобы в будущем не возникло негативных установок, мешающих создавать свою семью.
Наталья Наумова
детский психолог, нейропсихолог

Даже те дети, которые остаются наблюдателями, могут мысленно представлять себя на месте жениха и невесты и тоже получать положительные эмоции. С ними нужно проводить беседы, узнавать, что они чувствовали, глядя на пару, хотят ли они сами когда-нибудь сыграть такую роль. Важно дать возможность высказать свои переживания, получить поддержку и почувствовать, что их эмоции разделяют, обратила внимание психолог.

Веткина Анастасия

обществодетиистории

