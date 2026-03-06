В Италии дан старт Паралимпийским играм 2026 года

Фото: AP Photo/Luca Bruno

В Вероне торжественно открылись XIV зимние Паралимпийские игры. Президент Италии Серджо Маттарелла официально объявил о начале Игр.

Российскую делегацию на церемонии представили лыжница Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, глава ПКР Павел Рожков и атташе Екатерина Пронина.

Соревнования продлятся до 15 марта. За награды поборются 6 спортсменов из России. При этом российские атлеты выступят на соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее посольство РФ в Италии назвало неприемлемыми шаги главы МИД страны Антонио Таяни и главы министерства спорта Андреа Абоди, выступивших против участия спортсменов РФ и Белоруссии в Паралимпиаде 2026 года. Дипломаты подчеркнули, что подобные действия являются неприемлемыми со стороны руководства страны, которой доверено принимать у себя зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.