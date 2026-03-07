Минобрнауки РФ определило обязательные предметы для вузов

Фото: depositphotos/kasto

Философия, История России и Основы российской государственности войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

"Мы будем выходить на единые требования к содержанию Философии. И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: История России, Философия и Основы российской государственности", – заявил Могилевский.

Замминистра отметил, что курсы не должны дублировать друг друга, но отсылки между дисциплинами допустимы, поскольку они базируются на общем мировоззренческом фундаменте.

Ранее стало известно, что Минобрнауки сократило 47 тыс платных мест в российских вузах. Это 13% от количества платных мест направлений, которые были добавлены в перечень.

При этом в основном сокращение касается негосударственного сектора образования и таких направлений, как "Реклама", "Связи с общественностью", "Юриспруденция" и "Экономика".