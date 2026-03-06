Минпромторг РФ: техсбор коснется ноутбуков, планшетов, смартфонов и осветительных приборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября 2025 года в России вводится технологический сбор, который на первом этапе охватит только готовые изделия, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны и осветительные приборы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве уточнили, что нововведение планируют вводить постепенно, чтобы дать бизнесу время на адаптацию, а регулятору – возможность разработать эффективный механизм его реализации.

Данные меры, по мнению министерства, позволят стимулировать отечественных производителей к переносу производства на территорию страны. При этом средства от сбора направят на поддержку этой важной отрасли.

Согласно нормам, плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят продукцию с электронной компонентной базой.

Максимальный размер пошлины – не более 5 тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Полученные поступления будут зачисляться в федеральный бюджет.